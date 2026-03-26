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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto von 5min.at: Polizei verhaftet einen Mann.
in Duo im Alter von zwei Männern wurde gegen 17:30 Uhr nach einem Beutezug gestellt.
Villach-Land
26/03/2026
Am Abend

Nach Ladendiebstahl: Duo in Villach Land geschnappt

Zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 52 und 58 Jahren sind am Donnerstag, dem 26. März 2026, in einem Geschäft im Bezirk Villach-Land von Mitarbeitern wiedererkannt und angehalten worden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Gegen 17:30 Uhr schlugen die Angestellten Alarm, nachdem sie die Männer bereits mit vorangegangenen Diebstählen in Verbindung gebracht hatten. Nach dem Anhalten der Verdächtigen wurde deren Autos kontrolliert. Dabei konnten zahlreiche Genuss- und Hygieneartikel sichergestellt werden. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Im Zuge der Einvernahmen zeigte sich einer der Beschuldigten geständig und gab einen Diebstahl zu. Der genaue Gesamtschaden ist derzeit noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden beide Männer auf freiem Fuß angezeigt.

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