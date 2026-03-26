Nach Ladendiebstahl: Duo in Villach Land geschnappt

Gegen 17:30 Uhr schlugen die Angestellten Alarm, nachdem sie die Männer bereits mit vorangegangenen Diebstählen in Verbindung gebracht hatten. Nach dem Anhalten der Verdächtigen wurde deren Autos kontrolliert. Dabei konnten zahlreiche Genuss- und Hygieneartikel sichergestellt werden. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Im Zuge der Einvernahmen zeigte sich einer der Beschuldigten geständig und gab einen Diebstahl zu. Der genaue Gesamtschaden ist derzeit noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden beide Männer auf freiem Fuß angezeigt.