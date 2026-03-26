Vorlesetag in Villach: „Abenteuer im Kopf“ für Kinder

Noch bis 13 Uhr: Am Donnerstag, dem 26. März, steht in Villachs Kindergärten alles im Zeichen des Lesens. Beim Österreichischen Vorlesetag wird mit zahlreichen Aktionen die Freude an Büchern gefördert.

Vizebürgermeisterin liest vor Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig - selbst Kinderbuchautorin - liest am 9. April in der VS1 - Am Stadtpark vor.

Vizebürgermeisterin liest vor Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig - selbst Kinderbuchautorin - liest am 9. April in der VS1 - Am Stadtpark vor.

Unter dem Motto „Lesen bedeutet Abenteuer im Kopf“ setzen die Einrichtungen auf kreative Zugänge: Von vorlesenden Großeltern über inszenierte Geschichten bis hin zu Schulkindern, die selbst zu Vorlesern werden. Bildungsreferentin Sarah Katholnig betont: „Der Vorlesetag wird in unseren Kindergärten mit viel Kreativität und Engagement gestaltet.“ Für Kinder sei das Vorlesen „wie ein großes Abenteuer im Kopf“, bei dem Fantasie und Sprache spielerisch entwickelt werden.

Auch an der VS Lind

Auch in der Volksschule Lind wird vorgelesen: Im Rahmen der Initiative „Abfallwirtschaft on Tour“ liest Abfallberaterin Ramona Sterbenz aus dem Buch „Sammel mit – So einfach geht’s“. Die Lesungen finden zwischen 8 und 13 Uhr statt und dauern jeweils rund 20 Minuten. Ein weiterer Termin steht bereits fest: Katholnig selbst wird am 9. April in der Volksschule 1 – Am Stadtpark aus einem Kinderbuch vorlesen.