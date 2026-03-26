Tourismus-Symposium in Velden: Neue Impulse für die Branche

Unter dem Motto „RECHARGE – In Zeiten der Kontraste“ ging am 24. März 2026 das Tourismus-Symposium der Region Wörthersee-Rosental über die Bühne. Rund 300 Branchenvertreter nahmen an der Veranstaltung teil.

Bereits am Nachmittag standen Workshops und eine Fachmesse im Fokus. Dabei wurden unter anderem digitale Angebote wie die Wörthersee Plus Card und die SEEBUDDY CARD vorgestellt. Am Abend wurde das Symposium im Casineum Velden fortgesetzt. Geschäftsführer Peter Peschel eröffnete das Programm mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr und einem Ausblick auf kommende Herausforderungen.

Die Highlights des Tages

Ein Highlight war die Präsentation der neuen Imagekampagne: Im Mittelpunkt steht ein Roboter, der in der Region neue Energie tankt und zunehmend menschlicher wird – passend zum Leitthema „RECHARGE“. Zudem wurde das neue Print-Magazin „Roy“ vorgestellt, das mit authentischen Geschichten und ungewöhnlichen Perspektiven aufwartet. Für weitere Impulse sorgte Service-Expertin Sabine Hübner mit ihrer Keynote zum Thema Servicequalität. Musikalisch abgerundet wurde der Abend von Sängerin Julia Steen, während Marcel Vanic kulinarische Highlights beisteuerte.