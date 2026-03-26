Neues Stadtviertel: Das passiert jetzt mit dem Villacher Westbahnhof-Areal

Hinter dem Projekt am Villacher Westbahnhof steckt mehr als nur eine Vision: Die ÖBB konkretisieren nun, wie das 25.000 Quadratmeter große Areal finanziert wird und warum die Bundesbahnen weiterhin Eigentümer bleiben.

Nach der ersten Präsentation des geplanten „Zukunftsquartiers“ am Westbahnhof – 5 Minuten hat berichtet – rücken nun die Fakten in den Fokus. Auf Anfrage von 5 Minuten gab die Konzernkommunikation der ÖBB Rosanna Zernatto-Peschel Einblick in die vertraglichen Hintergründe und die langfristige Strategie.

Der städtebauliche Vertrag steht

Das Fundament für das neue Viertel ist rechtlich bereits gegossen. Laut ÖBB gibt es, wie bei Projekten dieser Größenordnung üblich, einen „städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde, in dem geregelt ist, welche Maßnahmen von den Vertragspartner:innen gesetzt werden müssen.“ Doch wie bleibt das Quartier trotz hoher Auflagen rentabel? „Die Wirtschaftlichkeit des Projektes lässt sich dahingehend darstellen, dass der überwiegende Teil, nämlich 60 Prozent, als freifinanzierte Wohn- oder Geschäftsbauten errichtet werden können“, so die ÖBB. Die restlichen 40 Prozent geförderten Wohnbau sieht man als essenziell an, um sicherzustellen, „dass die soziale Durchmischung im Quartier gewahrt bleibt und leistbare Wohnungen entstehen.“

Keine klassische Ausschreibung: Bietersuche startet

Die ÖBB tritt nicht selbst als Bauherr der Gebäude auf. Stattdessen erfolgt eine „öffentliche Bietersuche zur Vergabe der Grundstücke als Baurecht.“ Das bedeutet: Ein externer Bauträger wird gesucht, der die Gebäude errichtet. Hinsichtlich der langfristigen Rolle am Areal stellen die ÖBB klar: Ein Verkauf der Flächen ist nicht geplant. „Die Flächen sollen als Baurecht verwertet werden, verbleiben jedoch im Eigentum der ÖBB“, heißt es gegenüber 5 Minuten. Aktuell befindet sich das Projekt noch in Planung

