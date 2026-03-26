Gänge verwechselt: Auto kracht in Villacher Hausmauer

Ein morgendlicher Parkversuch in der Villacher Innenstadt endete am Donnerstag mit Blechschaden. Eine Lenkerin verwechselte beim Einparken die Gänge ihres Fahrzeugs.

Eigentlich sollte es nur ein routinemäßiges Parkmanöver in der Freihausgasse werden, doch gegen 7.30 Uhr morgens kam es dann anders als gedacht: Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, kam es im Bereich der Villacher Innenstadt zu einem Parkunfall.

Vorwärts statt Rückwärts

Die Lenkerin beabsichtigte, ihren Wagen, wie die Polizei berichtet „noch besser“ einzuparken. Dabei passierte jedoch das Missgeschick: Anstatt den Rückwärtsgang einzulegen, erwischte sie den Vorwärtsgang. Das Fahrzeug krachte frontal gegen eine angrenzende Hausmauer. Das Fahrzeug wurde beschädigt. „Die Lenkerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen“, heißt es von der Kärntner Polizei gegenüber 5 Minuten.