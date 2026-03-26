Völkendorf: Villacher Eigentum um 1.500 Euro unter dem Marktpreis

Der Immobilienmarkt in Kärnten kennt seit Jahren eigentlich nur eine Richtung: nach oben. In begehrten Villacher Lagen kratzt der Quadratmeterpreis für Neubauten oft an der 6.000-Euro-Marke. Doch im Stadtteil Völkendorf entsteht derzeit ein Projekt, das beweist: Es geht auch anders. Die Meine Heimat realisiert ein zukunftsweisendes Wohnprojekt in Villach-Völkendorf. Mit Quadratmeterpreisen von rund 4.000 Euro – und damit deutlich unter dem aktuellen Marktniveau – sowie einem provisionsfreien Verkauf setzt die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft meine Heimat ein starkes Zeichen für leistbares Eigentum, so in einer aktuellen Aussendung.

Preis weit unter dem aktuellen Marktniveau

Ein herausragendes Merkmal ist auch die Preisgestaltung: Während nach aktuellen Marktniveau in Villach aktuell durchschnittlich 5.500 Euro pro Quadratmeter verlangt werden, liegt das Projekt in Völkendorf mit rund 4.000 Euro deutlich darunter. Ebenso ist der Verkauf provisionsfrei. „Unser Anspruch ist es, auch im Eigentum modernen, attraktiven und gleichzeitig leistbaren Wohnraum zu schaffen – für Menschen, die mehr suchen als nur ein Dach über dem Kopf“, erklärt Helmut Kusternik, Vorstandsvorsitzender der „meine Heimat“. „Leistbares Wohnen bedeutet für uns faire Preise, eine hohe Bauqualität und ein Zuhause, das langfristig Sicherheit und Stabilität bietet.“

©5 Minuten Am Foto: Landes-Wohnbaureferentin Gaby Schaunig, Vorstandsvorsitzender Helmut Kusternik und Bürgermeister Günther Albel.

Was entsteht konkret?

Auf dem weitläufigen Areal nahe dem St. Johanner Kirchale entstehen insgesamt sechs architektonisch anspruchsvolle Wohnhäuser. Das Angebot ist breit gefächert: Insgesamt entstehen 111 moderne Wohnungen. Ergänzt wird das Projekt durch insgesamt 186 Tiefgaragenstellplätze. Die Wohnungen bieten eine breite Palette an Grundrissen: Von kompakten 41 Quadratmetern bis hin zu großzügigen 125 Quadratmetern mit zwei bis vier Zimmern. Besonderes Augenmerk wurde auf die individuelle Lebensqualität gelegt: Erdgeschosswohnungen verfügen über private Gartenflächen, während anderen Wohnungen mit großzügigen Balkonen oder Terrassen ausgestattet sind.

Hohe Nachfrage: Über 50 Prozent bereits weg

Die Resonanz der Villacher gibt der Genossenschaft recht. In kürzester Zeit wurde bereits mehr als die Hälfte der 111 Wohnungen verkauft oder fest reserviert. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Sicherheit: Als gemeinnütziger Partner bietet die „meine Heimat“ eine Stabilität, die Käufer bei rein privaten Projektentwicklern in volatilen Zeiten oft vermissen. Zudem entsprechen alle Einheiten den strengen Richtlinien der Kärntner Wohnbauförderung.

Interesse? Im Projekt stehen Wohnungen in der Größe von 42 bis 127 qm natürlich mit Zusatzflächen, wie Terrasse , Balkon, Loggia, Garten oder Dachterrasse zur Verfügung. Bei Interesse steht Nageler Immobilien unter der Telefonnummer 04242 45 304 für alle Fragen gerne zur Verfügung!

©zVg: Meine Heimat So sollen die Wohnungen in Zukunft aussehen.

„Mehr leistbares Eigentum […] ermöglichen“

„Leistbares Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit. In Kärnten gelingt es uns im Mietbereich sehr gut, durch den starken gemeinnützigen Wohnbau das Preisniveau insgesamt niedrig zu halten. Genau diesen erfolgreichen Zugang übertragen wir nun bewusst auch auf den Eigentumsbereich. Dort, wo der Bedarf besonders groß ist und die Preise stark steigen, setzen wir gezielt an, um mehr leistbares Eigentum zu ermöglichen und damit auch im Eigentumssegment eine spürbare Entlastung zu erreichen“, so Wohnbaureferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig. Das Projekt in Völkendorf zeige, wie das gelingen kann: „durch die enge Zusammenarbeit von Stadt, Land und gemeinnütziger Bauvereinigung. So schaffen wir nicht nur Wohnraum, sondern geben den Kärntnerinnen und Kärntnern die Möglichkeit auf ein eigenes Zuhause zu fairen Bedingungen“.

©5 Minuten Am Foto: Wohnbaureferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig.

Albel: „Vier gewinnt“ für die Draustadt

Auch seitens der Villacher Stadtpolitik wird das Projekt als sehr wichtiger Impulsgeber gesehen. Für Bürgermeister Günther Albel lässt sich die Bedeutung des Vorhabens klar zusammenfassen: „Vier gewinnt!“. „Unterm Strich ist dieses Projekt ein großer Gewinn für ganz Villach – insbesondere dann, wenn es als Vorbild für weitere Initiativen dient“, so Albel. „Wenn es gelingt, ähnliche Projekte umzusetzen, können noch mehr Menschen ihren Traum vom Eigentum verwirklichen.“

Die vier Vorteile laut der Villacher Stadtpolitik: Erstens schafft das Projekt leistbares Eigentum für neue Zielgruppen und reagiert damit direkt auf den steigenden Druck am Wohnungsmarkt. Zweitens werde durch den Umzug in Eigentumswohnungen Mietwohnungen frei, die dringend benötigt werden. Drittens wirkt der vergleichsweise günstig Quadratmeterpreis preisdämpfend über das Projekt hinaus. Viertens bringt die Entwicklung auch infrastrukturelle Verbesserungen für den gesamten Stadtteil mit sich – etwa im Bereich der Rad- und Fußwege.