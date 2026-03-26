Villach: Osterfeuer sorgen für Einbahnen und Umleitungen
Aufgrund von zwei Osterfeuer kommt es Anfang April in Villach zu Einbahnführungen und Umleitungen. Einen genauen Überblick bekommst du hier.
Ostern naht und so auch die Osterfeuer. Damit einhergehend sind auch Umleitungen in bestimmten Bereichen, wie seitens der Stadt Villach informiert wird. Hier erfährst du mehr.
Vassacher Straße – Gritschacher Straße
Wegen eines Osterfeuers im Bereich der Vassacher Straße vom Kreuzungsbereich mit der Gritschacher Straße (Höhe Abfahrtsast von der B 100 Drautal Straße) bis zum Kreuzungsbereich mit dem Feuerwehrweg kommt es von 4. April (18 Uhr) bis 5. April (2 Uhr) zu einer Einbahnführung (in Fahrtrichtung Süden – stadteinwärts). Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.
Kreuztrattenstraße – Pogöriacher Straße
Ebenfalls wegen eines Osterfeuers kommt es von 4. April (17 Uhr) bis 5. April (2 Uhr) in der Kreuztrattenstraße ab dem Ende der westseitigen Bebauung der Kreuztrattenstraße bis zur Pogöriacher Straße in Richtung Pogöriacher Straße zu einer Einbahnführung. Auch hier wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet.