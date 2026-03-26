Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Ampel, die grün leuchtet sowie ein Osterfeuer.
Aufgrund von Osterfeuer gibt es in Villach zweimal eine Einbahnführung, sowie eine Umleitung in bestimmten Bereichen.
Villach
26/03/2026
Verkehrsmeldungen

Villach: Osterfeuer sorgen für Einbahnen und Umleitungen

Aufgrund von zwei Osterfeuer kommt es Anfang April in Villach zu Einbahnführungen und Umleitungen. Einen genauen Überblick bekommst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Ostern naht und so auch die Osterfeuer. Damit einhergehend sind auch Umleitungen in bestimmten Bereichen, wie seitens der Stadt Villach informiert wird. Hier erfährst du mehr.

Vassacher Straße – Gritschacher Straße

Wegen eines Osterfeuers im Bereich der Vassacher Straße vom Kreuzungsbereich mit der Gritschacher Straße (Höhe Abfahrtsast von der B 100 Drautal Straße) bis zum Kreuzungsbereich mit dem Feuerwehrweg kommt es von 4. April (18 Uhr) bis 5. April (2 Uhr) zu einer Einbahnführung (in Fahrtrichtung Süden – stadteinwärts). Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. 

Kreuztrattenstraße – Pogöriacher Straße

Ebenfalls wegen eines Osterfeuers kommt es von 4. April (17 Uhr) bis 5. April (2 Uhr) in der Kreuztrattenstraße ab dem Ende der westseitigen Bebauung der Kreuztrattenstraße bis zur Pogöriacher Straße in Richtung Pogöriacher Straße zu einer Einbahnführung. Auch hier wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: