Verunfallter Habichtskauz bekommt sein „Happy End“

Happy End für einen Habichtskauz: Nach einer Fensterkollision in Poggersdorf vor rund einem Monat konnte ein männliches Exemplar dank der intensiven Pflege in der Adlerarena Burg Landskron vollständig genesen. Gestern kehrte das Tier schließlich in seinen natürlichen Lebensraum zurück.

Wieder in der Natur

Dies ist nicht der erste Erfolg für das Team rund um Franz Schüttelkopf. Erst im November wurde ein verletzter Uhu knapp zwei Monate lang in der Adlerarena bei Villach aufgepäppelt, bis er wieder zu Kräften kam und in die Freiheit entlassen werden konnte. „Ein herzliches Dankeschön an die Retterin Nicole Schark sowie an Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten für die großartige Unterstützung“, hieß es abschließend seitens der Adlerarena Burg Landskron in den sozialen Medien.