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/ ©Adlerarena BurgLandskron
Das Bild zeigt einen Habichtskauz auf 5min.at.
Dem Habichtskauz geht es wieder blendend.
Landskron
27/03/2026
Verletztes Tier
#goodnews

Verunfallter Habichtskauz bekommt sein „Happy End“

Ein verletzter Habichtskauz kehrte nach intensiver Pflege in der Adlerarena Burg Landskron zurück in die Natur.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Happy End für einen Habichtskauz: Nach einer Fensterkollision in Poggersdorf vor rund einem Monat konnte ein männliches Exemplar dank der intensiven Pflege in der Adlerarena Burg Landskron vollständig genesen. Gestern kehrte das Tier schließlich in seinen natürlichen Lebensraum zurück.

Wieder in der Natur

Dies ist nicht der erste Erfolg für das Team rund um Franz Schüttelkopf. Erst im November wurde ein verletzter Uhu knapp zwei Monate lang in der Adlerarena bei Villach aufgepäppelt, bis er wieder zu Kräften kam und in die Freiheit entlassen werden konnte. „Ein herzliches Dankeschön an die Retterin Nicole Schark sowie an Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten für die großartige Unterstützung“, hieß es abschließend seitens der Adlerarena Burg Landskron in den sozialen Medien.

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