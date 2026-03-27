Hotelnutzung soll Abriss des „Gabalier-Hauses“ in Velden abwenden

Um den Abriss des „Gabalier-Hauses“ zu verhindern, planen die Eigentümer nun einen echten Hotelbetrieb. Damit beugen sie sich den Vorgaben der Gemeinde gegen Leerstand, wie aus einem Bericht hervorgeht.

Das prominente Objekt am Seecorso 52 in Velden, an dem auch Musiker Andreas Gabalier Anteile hält, steht vor einer entscheidenden Neuausrichtung. Um einen rechtskräftigen Abrissbescheid abzuwenden, haben die Eigentümer dem Gemeinderat nach der Konkursmeldung – wir haben berichtet – ein neues Betriebskonzept vorgelegt. Ziel sei die Rückkehr zur ursprünglich genehmigten Nutzung als Hotelbetrieb, wie aus einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht.

Keine „kalten Betten“

Bisher wurde die Immobilie entgegen der Widmung als reines Appartementhaus geführt, was zu jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen mit der Gemeinde führte. Das neue Modell sieht nun einen Ganzjahresbetrieb mit 35 Betten vor. Um Schein-Konstruktionen vorzubeugen, muss der Betrieb künftig wirtschaftlich eigenständig tragfähig sein. Die Gemeinde signalisiert vorsichtigen Optimismus, da so die unerwünschten „kalten Betten“ in der touristischen Kernzone vermieden werden könnten. Wann eine Entscheidung feststeht, bleibt vorerst offen.