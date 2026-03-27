Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt Geldscheine und einen verzweifelten Senior.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Vorfall.
Villach
27/03/2026
Betrug

Falsche Bankmitarbeiter ergaunerten Tausende Euro in Villach

Falsche Bankmitarbeiter erbeuteten in Villach mehrere tausend Euro von einem 57-Jährigen. Das Opfer gab sensible Daten und eine Push-Mitteilung frei. Die Sofortüberweisung war nicht mehr stoppbar.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Ein 57-jähriger Villacher wurde am späten Donnerstagnachmittag Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Gegen 17:45 Uhr kontaktierten ihn Unbekannte, die sich als Angestellte seines Geldinstituts ausgaben. Unter dem Vorwand eines angeblichen unbefugten Kontozugriffs lockten die Täter das Opfer in die Falle: Der Mann gab sensible Kontodaten preis und autorisierte zudem eine Push-Mitteilung in seiner Banking-App.

Villacher erkannte Falle zu spät

Dadurch gelang es den Kriminellen, eine Überweisung über mehrere tausend Euro auszulösen. Erst nachdem die Transaktion abgeschlossen war, schöpfte der Villacher Verdacht und brach den Kontakt ab. Er erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei, doch für eine Stornierung der Sofortüberweisung war es bereits zu spät.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: