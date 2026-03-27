Falsche Bankmitarbeiter ergaunerten Tausende Euro in Villach

Falsche Bankmitarbeiter erbeuteten in Villach mehrere tausend Euro von einem 57-Jährigen. Das Opfer gab sensible Daten und eine Push-Mitteilung frei. Die Sofortüberweisung war nicht mehr stoppbar.

Ein 57-jähriger Villacher wurde am späten Donnerstagnachmittag Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Gegen 17:45 Uhr kontaktierten ihn Unbekannte, die sich als Angestellte seines Geldinstituts ausgaben. Unter dem Vorwand eines angeblichen unbefugten Kontozugriffs lockten die Täter das Opfer in die Falle: Der Mann gab sensible Kontodaten preis und autorisierte zudem eine Push-Mitteilung in seiner Banking-App.

Villacher erkannte Falle zu spät

Dadurch gelang es den Kriminellen, eine Überweisung über mehrere tausend Euro auszulösen. Erst nachdem die Transaktion abgeschlossen war, schöpfte der Villacher Verdacht und brach den Kontakt ab. Er erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei, doch für eine Stornierung der Sofortüberweisung war es bereits zu spät.