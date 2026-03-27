Kollision in Villach: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag, dem 26. März 2026, ereignete sich gegen 11.05 Uhr ein Verkehrsunfall in der Völkendorfer Straße in Villach, bei dem ein Motorradlenker schwer verletzt wurde.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, „bog ein 65-jähriger Fahrzeuglenker aus Villach […] mit seinem PKW von einem Parkplatz in der Völkendorfer Straße in Villach in diese nach links in Richtung stadtauswärts ein und übersah dabei einen von links herannahenden […] 63-jährigen Motorradlenker aus Villach.“

Ein Lenker schwer verletzt

Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Laut Polizei „kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradlenker kam infolge zu Sturz und wurde schwer verletzt.“ Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht. Der Auto-Lenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten mittelschwere Schäden. Alkoholtests verliefen bei beiden Beteiligten negativ.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 15:34 Uhr aktualisiert