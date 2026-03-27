Millionen Streams aus eigener Kraft: Villacher erobert die EDM-Welt

Er kommt aus Villach und hat geschafft, wovon viele träumen: Millionen Streams. Chrisjan ist Musikproduzent aus Leidenschaft und hat sich alles selbst beigebracht.

Er braucht kein Major-Label und kein Millionen-Budget – nur seinen Willen und ein Gespür für Beats, die unter die Haut gehen. Der Villacher Musikproduzent und Artist Chrisjan (Künstername: NAAZUK) beweist, dass man es aus Kärnten bis an die Spitze der Streaming-Charts schaffen kann. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt er von seinem harten Weg, emotionalen Ventilen und dem Erfolg von Hits wie „Midnight“.

Musik als Ventil für schwere Zeiten

Für viele ist Musik ein netter Zeitvertreib, für Chrisjan ist sie überlebenswichtig. „Musik ist für mich nicht einfach nur ein Hobby – sie war oft mein Ausweg, mein Ventil und gleichzeitig mein Antrieb, weiterzumachen, wenn es nicht leicht war“, erklärt der Kärntner gegenüber 5 Minuten. In einer Phase, in der es das Leben nicht immer gut mit ihm meinte, wurde der Sound zu seinem festen Anker. „Ich habe in meinem Leben einiges durchgemacht, und es gab Phasen, in denen Musik das Einzige war, was mir geblieben ist.“

Von der Draustadt in die Welt: „Alles selbst beigebracht“

Der Weg zum Erfolg war dabei alles andere als vorgezeichnet. Ohne klassische Ausbildung oder ein großes Netzwerk im Rücken, verbrachte Chrisjan unzählige Stunden im Studio. „Ich habe mir das Produzieren komplett selbst beigebracht – einfach durch Ausprobieren“, so der Musiker. Dieser Ansatz spiegelt sich in seinem Sound wider: Er ist roh, ehrlich und hält sich an keine starren Regeln. Der Erfolg gibt ihm recht. Tracks wie „Midnight“ und „Blame It On You“ entwickelten sich zu echten Streaming-Giganten. „Ich habe mir alles selbst aufgebaut, ohne großes Netzwerk oder Unterstützung, und trotzdem Tracks veröffentlicht, die hunderttausende bis Millionen Streams erreicht haben“, erzählt Chrisjan im Gespräch mit 5 Minuten.

©NAAZUK / Burnin Deep Records Chrisjan hat sich das Produzieren in unzähligen Stunden im Studio selbst beigebracht.

Ein Mix aus Energie und Gefühl

Musikalisch lässt sich der Villacher nicht in eine Schublade stecken. Er bewegt sich im EDM-Bereich, spielt aber gekonnt mit Einflüssen aus Hardtekk, Drum & Bass und emotionalen elektronischen Klängen. „Ich will mich nicht festlegen – für mich geht es nicht um Genre, sondern um Energie und Gefühl. Jeder Track entsteht aus einer bestimmten Stimmung heraus“, betont er. Dabei geht es ihm vor allem um die Verbindung zum Publikum. Das schönste Feedback für ihn? Wenn die Hörer seine Emotionen teilen. „Wenn du siehst, dass andere Menschen genau das fühlen, was du in deine Tracks gelegt hast – dann weißt du, warum du das machst.“

Die Vision: Unabhängigkeit durch „Burnin Deep Records“

Um seine künstlerische Freiheit zu bewahren, hat Chrisjan mit Burnin Deep Records sein eigenes Label gegründet. Sein Ziel ist klar: Er möchte komplett von seiner Musik leben und sich international als Artist und Label-Chef etablieren. Dabei möchte er auch Vorbild für andere junge Talente in Österreich sein, die vielleicht noch zögern: „Meine Geschichte zeigt: Du brauchst keinen perfekten Start, nur den Willen, durchzuziehen.“

©NAAZUK / Burnin Deep Records Mit Tracks wie „Midnight“ erreichte der Villacher bereits ein Millionenpublikum.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 15:49 Uhr aktualisiert