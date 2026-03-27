Ostermarkt in Villach feierlich eröffnet

Zahlreiche Besucher fanden sich um 11 Uhr am Rathausplatz ein, wo Stadtrat Harald Sobe die Eröffnung vornahm. Für die passende Osterstimmung sorgten Kinder der Volksschule 1 am Stadtpark mit Liedern und einem Gedicht. Auch Stadthauptpfarrer Richard Pirker richtete in gewohnt humorvoller Art Worte an das Publikum, so in einer Aussendung der Stadt Villach.

Mehrere Aktionen am Ostermarkt

Ein besonderer Anziehungspunkt ist heuer das große Fotopoint-Ei an der Ecke Rathausplatz/10.-Oktober-Straße. Besucher können dort Fotos machen, online teilen und mit etwas Glück einen Hängesessel gewinnen. Zusätzlich lädt eine digitale Ostereiersuche durch die Innenstadt zum Mitmachen ein: An zwölf Standorten können virtuelle Eier entdeckt werden. Wer erfolgreich teilnimmt, darf sich auf süße Preise freuen.