Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stadt Villach
Bild auf 5min.at zeigt den Ostermarkt in Villach
Der Ostermarkt wurde eröffnet.
Villach
27/03/2026
Toll:

Ostermarkt in Villach feierlich eröffnet

Mit Frühlingsstimmung und musikalischer Umrahmung wurde am Donnerstag, dem 26. März 2026, der Villacher Ostermarkt offiziell eröffnet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Zahlreiche Besucher fanden sich um 11 Uhr am Rathausplatz ein, wo Stadtrat Harald Sobe die Eröffnung vornahm. Für die passende Osterstimmung sorgten Kinder der Volksschule 1 am Stadtpark mit Liedern und einem Gedicht. Auch Stadthauptpfarrer Richard Pirker richtete in gewohnt humorvoller Art Worte an das Publikum, so in einer Aussendung der Stadt Villach.

Mehrere Aktionen am Ostermarkt

Ein besonderer Anziehungspunkt ist heuer das große Fotopoint-Ei an der Ecke Rathausplatz/10.-Oktober-Straße. Besucher können dort Fotos machen, online teilen und mit etwas Glück einen Hängesessel gewinnen. Zusätzlich lädt eine digitale Ostereiersuche durch die Innenstadt zum Mitmachen ein: An zwölf Standorten können virtuelle Eier entdeckt werden. Wer erfolgreich teilnimmt, darf sich auf süße Preise freuen.

Bild auf 5min.at zeigt den Ostermarkt in Villach
©Stadt Villach
Kinder der Volksschule 1 führten Gedichte und Lieder auf.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: