Affenberg und Tierpark Rosegg starten in die Saison

Gute Neuigkeiten! Die Osterferien in Kärnten sind gestartet und pünktlich dazu öffnen zwei der beliebtesten Ausflugsziele heute wieder.

Der Sturm ist so gut wie vorbei und heute scheint in Kärnten größtenteils die Sonne. Es gibt einen weiteren Grund zur Freude: Denn pünktlich zu den Osterferien starten auch zwei beliebte Ausflugsziele rund um Villach in die Saison. Es handelt sich um den Affenberg und den Tierpark Rosegg.

Tierpark Rosegg geöffnet

Familien und Tierliebhaber dürfen sich freuen. Denn am heutigen 28. März startet der Tierpark Rosegg in die Saison. Es erwarten euch dort rund 35 verschiedene Tierarten und rund 400 Tiere. Besonders beliebt ist auch der Streichelzoo.

Affenberg startet in die Saison

Auch der Affenberg in Landskron öffnet heute wieder seine Tore für Besucher. Auf Facebook heißt es seitens des Teams: „Wir sind wieder da für euch. Wir haben den Saisonauftakt vorgefeiert und was ganz Besonderes im Team präsentiert – stay tuned bald teilen wir das Geheimnis hier mit euch ODER schaut vorbei denn vor Ort könnt ihr es nämlich bereits ab heute erleben“, das weckt die Neugierde. Rund 180 Japanmakaken erwarten euch dort.