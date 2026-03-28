Achterbahnfahrt, Trainerwechsel und Co.: Saisonrückblick der „Adler“

Nicht weniger als dreimal ertönte nach einem hart erkämpften Heimsieg der Blau-Weißen in der heimischen Stadthalle Jürgen Drews‘ „Wieder alles im Griff, auf dem sinken Schiff“ und wohl kein Wort, keine Floskel, kein Lied könnte die Saison der Adler besser und prägnanter zusammenfassen, heißt es vonseiten des EC iDM Wärmepumpen VSV.

Solider Start

Der Auftakt verlief eigentlich vielversprechend: Mit einem 4:2-Auswärtssieg in Budapest beim Liga-Neuling starteten die Adler erfolgreich, ehe drei Niederlagen gegen Ljubljana (2:7), Salzburg (1:2 n.V.) und Pustertal (0:3) folgten. In dieser frühen Phase fehlte es vor allem an Konstanz und der defensiven Komponente. Erst in den darauffolgenden Wochen gelang es der Mannschaft unter Head-Coach Tray Tuomie, ihr Spiel zu stabilisieren. Sechs Siege aus den nächsten acht Spielen führten den VSV in die Top-6. In dieser Phase präsentierte sich Villach sowohl offensiv als auch defensiv in guter Verfassung. Die Zahl der Turnovers wurde deutlich reduziert, teilweise auf unter 20 pro Spiel, während gleichzeitig die Effizienz im Abschluss hoch, nämlich über 10 Prozent, war. 36 Tore in acht Spielen (4,5 im Schnitt) markieren den offensiv stärksten Abschnitt der Saison, wird mitgeteilt.

Freistellung von Tray Tuomie

Auch defensiv zeigte sich eine Verbesserung: Mit einem Gegentorschnitt von 2,62 blieb man deutlich unter dem Schnitt des Grunddurchgangs von 3,25. Die Leistungen blieben zunächst stabil. Trotz zweier knapper Niederlagen gegen Pustertal (3:4 n.V.) und Innsbruck (1:2) folgten Siege gegen Wien (3:0), den EC-KAC (5:3) und erneut Wien (3:2). Besonders im Spiel gegen Klagenfurt überzeugte die Mannschaft mit hoher Intensität und klarer Struktur, was sich unter anderem in 24 geblockten Schüssen und 48 Hits widerspiegelte – es war wohl die beste Saisonleistung der Blau-Weißen, heißt es weiter vonseiten des Vereins. Nach einer Niederlage gegen Ljubljana (2:3) und einem 4:1-Sieg in Fehérvár schien sich die Situation gefestigt zu haben. Die 4:5-Niederlage gegen die Pioneers Vorarlberg stellte jedoch einen Einschnitt dar: In der Folge wurde Tray Tuomie freigestellt.

Trainerwechsel: Pierre Allard

Mit Pierre Allard kam ein Mann mit NHL-Erfahrung an die Bande. Zwar impfte er der Mannschaft ein physischeres Spiel ein – die Hits stiegen von 31,5 auf 37,8 pro Partie – doch die Torgefährlichkeit ging verloren. Die Scoring-Efficiency stürzte von über 10 Prozent unter Tuomie auf magere 6,4 Prozent in Allards ersten 15 Spielen ab. Eine Serie von sieben Niederlagen am Stück brachte die Adler sogar um die direkte Playoff-Qualifikation.

Playoffs: Bitteres Ende gegen Graz

In den Pre-Playoffs gegen Linz zeigten die Blau-Weißen Charakter. Kevin Hancock erlöste die Fans im ersten Duell mit einem „Tausendguldenschuss“ in der Verlängerung. Mit einem souveränen 5:1 im zweiten Spiel sicherte man sich den Aufstieg in die Playoffs. Besonders Verteidiger Thomas Vallant überzeugte in dieser Phase mit enormer Zweikampfstärke und Spielintelligenz, so vonseiten des Vereins. In den Playoffs wählte Graz die Villacher als Gegner. Trotz engagierter Leistungen und Spielen auf Augenhöhe stand am Ende ein hartes 0:4 in der Serie zu Buche. Die Adler verabschiedeten sich damit vorzeitig aus dem Titelrennen der win2day ICE Hockey League.

Torschützenkönig Helewka

Ein Blick auf die Statistik zeigt, wer die tragenden Säulen waren: Adam Helewka krönte sich mit 27 Treffern zum internen Torschützenkönig. Dahinter klaffte eine Lücke zu Nick Hutchison (17 Tore). In der Defensive war Dylan McPherson mit 31 Punkten der wichtigste Antreiber , während Goalie Joe Cannata trotz Schwankungen insgesamt acht Tore mehr parierte, als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Insgesamt ergebe sich damit das Bild einer Mannschaft, deren Saison von deutlichen Leistungsunterschieden geprägt war, die sich statistisch in nahezu allen Bereichen widerspiegeln, heißt es abschließend.