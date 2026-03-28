Weitwanderweg: Dobratsch Runde wurde „neueröffnet“

Einmal rund um den beeindruckenden Naturpark Dobratsch: Die Tourismusregion Villach und Naturpark Dobratsch haben den beliebten fünf Etappen Weitwanderweg umgestaltet.

Die Dobratsch Runde erstreckt sich über fünf Tagesetappen auf 85 Kilometer 2.400 Höhenmetern und mit einer Gesamtgehzeit von etwa 25 Stunden. Sie verbindet unberührte Natur, geschichtsträchtige Stätten und geologische Besonderheiten. Der Weitwanderweg bietet geübten Wanderern mit guter Kondition und Trittsicherheit eine abwechslungsreiche Tour durch die vielfältige Landschaft des Naturparks Dobratsch, heißt es in einer Aussendung.

Weitwanderweg voller Vielfalt

Im ältesten Naturschutzgebiet Kärntens erwartet Wandernde eine eindrucksvolle Landschaft mit markanten Karstformationen und einer außergewöhnlichen Pflanzenwelt. Zu den botanischen Besonderheiten zählen unter anderem die Illyrische Gladiole, die Wiesen-Schwertlilie sowie zahlreiche weitere seltene Arten. Mit etwas Glück können Besucher zudem Vogelarten beobachten, die in vielen anderen Regionen bereits selten geworden sind. Entlang der Route liegen historische Schauplätze wie Hügelgräber, alte Schremmstollen und traditionelle Keuschen. Darüber hinaus führen einzelne Abschnitte zu Orten, die von großer kunsthistorischer Bedeutung sowie vom früheren Klosterleben geprägt sind.

So verläuft die Route

Der Start erfolgt in Warmbad Villach. Von dort führt die Route durch naturbelassene Landschaften nach Bad Bleiberg. Im Anschluss geht es über einen spektakulären Stollenweg ins Gailtal nach Nötsch. Die dritte Etappe verläuft durch malerische Ortschaften wie Feistritz im Gailtal und Achomitz nach Thörl-Maglern. Von dort geht es in der 4 Etappe über das Dreiländereck, mit spektakulärem Ausblick auf den Dobratsch und die Julischen Alpen. Der letzte Abschnitt führt durch das imposante Bergsturzgebiet der Schütt, bevor sich die Runde entlang der ehemaligen Römerstraße in Warmbad Villach „schließt“. Überdies wird darüber informiert, dass alle Etappenorte gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.

Die Dobratsch Runde auf einen Blick • Start & Ziel: Warmbad Villach

• Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

• Streckendaten: 85 Kilometer, höchster Punkt auf 1.508 Metern

• Etappen: 5 Tagesetappen, durchschnittlich 5 Stunden Gehzeit und 17 km

pro Etappe

• Landschaft: vielfältige Naturräume mit artenreicher Flora und Fauna;

kulturhistorisch bedeutende Regionen

• Besonderheiten: Verlauf durch mehrere Gemeinden des Naturparks

• Beste Wanderzeit: April bis Oktober

• Infrastruktur: Alle Etappenorte sind mit öffentlichen

Verkehrsmitteln erreichbar Die Naturpark Ranger bieten die neue Dobratsch Runde mit tollem

Rahmenprogramm an den ersten zwei Oktoberwochenenden an (3. und 4.Oktober .

sowie 9.,10 und 11. Oktober 2026), heißt es abschließend.