Villach: Moderner Bildungscampus „Am Stadtpark“ feierlich eröffnet

13 Klassen für mehr als 250 Schüler sowie 32 Pädagogen der Volksschule 1, und ab Herbst auch zwei Kindergarten- und zwei Kindertagesstätten-Gruppen, finden im neu eröffneten Bildungscampus "Am Stadtpark" Platz.

Der sichtlich stolze Direktor Armin Skorjanz begrüßte unter den zahlreichen Festgästen allen voran Landesrätin Beate Prettner und Bildungslandesrat Peter Reichmann sowie den Villacher Bürgermeister Günther Albel und die Stadträte Harald Sobe und Sascha Jabali Adeh.

17 Millionen Euro Investition

„Hier ist ein strahlender Leuchtturm moderner Bildung entstanden, der zeigt, wie zukunftsorientiertes Lernen gelingen kann“, so Reichmann. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 17 Millionen Euro wurde das ehemalige Gebäude der Richard-Wagner-Schule umfassend saniert und zu einem modernen Campus umgebaut, der unterschiedlichste Bildungsangebote unter einem Dach vereint, heißt es vonseiten des Landes „Räume haben Auswirkung darauf, wie wir miteinander arbeiten und wie wir miteinander umgehen. Sie können Kreativität, Wissensvermittlung und auch Zusammenhalt fördern“, betonte Reichmann und wandte sich an die anwesenden Schüler: „Damit hier aber ein Lern- und Lebensraum entsteht, braucht es euch alle und eure engagierten Pädagoginnen und Pädagogen. Denn dieses Gebäude ist der Raum in dem ihr entdecken, fragen, ausprobieren und wachsen könnt. Nutzt diese Möglichkeiten, gestaltet ihn mit euren Ideen und füllt ihn jeden Tag mit eurem Lachen, euren Gedanken und euren Träumen.“

Direkter Einblick beim „Tag der offenen Tür“

Einen Überblick über die Sanierungsarbeiten gaben das Architektenteam von „balloon architekten“ Iris Rampula-Farrag und Johannes Wohofsky. Die Segnung nahmen Dechant Herbert Burgstaller und Pfarrer Thomas Körner vor. Für das abwechslungsreiche Rahmenprogramm sorgten die Kinder mit ihren Pädagogen. Der bis 16 Uhr stattfindende „Tag der offenen Tür“ ermöglicht allen Interessierten den direkten Einblick in den modernen Bildungscampus.