VSV Unihockey sichert sich Einzug ins Finale

Der VSV Unihockey hat am Samstagabend den Einzug in das Finale der Österreichischen Floorball Bundesliga perfekt gemacht. Mit einem 4:2-Heimsieg gegen den KAC Floorball (Perioden: 1:0, 1:0, 2:2) gewannen die Villacher die „Best-of-3“-Halbfinalserie vorzeitig mit 2:0. Das Derby in der Sporthalle St. Martin stieß auf großes Faninteresse und unterstrich die aktuelle Form der Villacher Mannschaft.

So verlief das Spiel

Sportlich verlief die Begegnung zugunsten der Heimmannschaft, die über weite Strecken die Kontrolle behielt. Niklas Fechtig erzielte in der 17. Minute nach Vorlage von Christoph Steiner den Führungstreffer. Im zweiten Drittel erhöhte Michael Klemm (40.) auf 2:0. Trotz der Bemühungen der Gäste im Schlussabschnitt stellten Michael Kanduth (45.) und Lukas Floriantschitz (49.) den Sieg sicher. Ein entscheidender Faktor war zudem Torhüter Timmo Taurer, der mit 27 Paraden und einer Fangquote von 93 Prozent die Führung defensiv absicherte. „Der Finaleinzug ist das Ergebnis einer konstanten Mannschaftsleistung über die gesamte Serie hinweg“, so Obmann Stefan Rainer. „Das große Interesse in der Halle unterstreicht den Stellenwert, den Floorball mittlerweile in Villach erreicht hat – trotz der bekannten Herausforderungen bei den lokalen Hallenkapazitäten.“