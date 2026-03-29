Illegaler Motorrad-Trip: 18-Jähriger schwer verletzt

Gestern, 28. März, fuhr ein 18-Jähriger mit einem Motorrad, ohne einen Führerschein zu haben. Er baute einen Unfall und wurde schwer verletzt.

Ein 18-Jähriger fuhr ohne Führerschein mit einem Motorrad und verletzte sich schwer.

Ein 18-Jähriger fuhr ohne Führerschein mit einem Motorrad und verletzte sich schwer.

Am 28. März 2026 gegen 13.10 Uhr lenkte ein 18-jähriger Villacher, ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad auf einem Firmengelände im Bezirk Villach. Der Teenager hatte zudem keinen Führerschein.

Schwer verletzt

Er stürzte dann mit dem Motorrad und erlitt eine schwere Verletzung. Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen.