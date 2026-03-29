35 Jahre Tageszentrum in Villach: „pro mente Kärnten“ feiert Jubiläum

„Die Einrichtung bietet eine kostenlose, wohnortnahe und tagesstrukturierende Versorgung und leistet damit einen zentralen Beitrag zur psychosozialen Betreuung und Rehabilitation“, heißt es vonseiten der pro mente Gruppe Kärnten. Am vergangenen Dienstag wurde dieses Jubiläum gemeinsam mit Kollegen, Klienten und Ehrengästen gefeiert.

Regelmäßige Begleitung von rund 70 Menschen

Was vor 35 Jahren als kleines Angebot mit wenigen Plätzen an zwei Tagen pro Woche begann, hat sich kontinuierlich zu einer professionellen, ambulanten Einrichtung entwickelt, wird weiters mitgeteilt. Heute werden rund 70 Menschen regelmäßig begleitet. Univ.-Doz. Georg Spiel, Obmann und Geschäftsführer von pro mente kärnten betont dazu: „Diese Entwicklung verdeutlicht den steigenden Bedarf an gemeindenaher psychosozialer Unterstützung und die große Bedeutung stabiler Tagesstrukturen für Menschen mit psychischen Erkrankungen.“

Lebensqualität nachhaltig verbessern

Ziel des Tageszentrums sei es, den Erhalt und Aufbau einer sinnstiftenden Beschäftigung zu ermöglichen und die Lebensqualität der Klienten nachhaltig zu verbessern. Gemeinsam mit den Betroffenen werden individuelle Betreuungspläne und Zielvereinbarungen erarbeitet, die sich an den persönlichen Ressourcen, Fähigkeiten und Bedürfnissen orientieren, wird mitgeteilt. Im Mittelpunkt stehen die Förderung von Selbstständigkeit, Selbsthilfekompetenz und Autonomie sowie der Ausbau sozialer Fähigkeiten. Das Tageszentrum Villach arbeitet mit einem interdisziplinären Team aus Klinischer- und Gesundheitspsychologie, Sozialarbeit sowie psychosozialen Fachkräften.

Weiterer Schwerpunkt: Präventivarbeit

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf präventiven Angeboten, heißt es weiters. Dazu zählen Maßnahmen zur Förderung der körperlichen Gesundheit, Bewegungsprogramme, bewusste Ernährung sowie die Stärkung der psychischen Widerstandskraft. Neben der fachlichen Begleitung bietet das sozialpsychiatrische Tageszentrum für viele Menschen auch einen Ort der Zugehörigkeit, Sicherheit und Stabilität. „Seit 35 Jahren steht die Einrichtung für gelebte Teilhabe, Kontinuität und Entwicklung – und ist aus der psychosozialen Versorgungslandschaft der Region Villach nicht mehr wegzudenken“, so vonseiten der pro mente Gruppe Kärnten.

©pro mente kärnten/Nicolas Zangerle | Seit 35 Jahren ist das sozialpsychiatrische Tageszentrum ein Anlaufpunkt für erwachsene Menschen mit schweren und langanhaltenden psychischen Erkrankungen. ©pro mente kärnten/Nicolas Zangerle | Am vergangenen Dienstag wurde dieses Jubiläum gemeinsam mit Kollegen, Klienten und Ehrengästen gefeiert.

Zahlreiche Gäste beim Jubiläumsfest

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner gratuliert herzlich zum Jubiläum: „Die Tageszentren von pro mente kärnten – wie hier in Villach – sind aus der ambulanten psychosozialen Versorgung in Kärnten nicht mehr wegzudenken. Sie helfen Menschen, nach Krisen wieder Struktur und Halt im Alltag zu finden und tragen damit auch zur Vermeidung stationärer Aufenthalte bei. Ende 2025 konnten wir u. a. hier in Villach die Betreuungsplätze aufstocken, um noch mehr Menschen erreichen zu können.“ Beim Jubiläumsfest nahmen zahlreiche Kollegen, Klienten, Freunde sowie Ehrengästen, wie pro mente-Geschäftsführer Uni.-Doz. Georg Spiel, Gesundheitslandsrätin Beate Prettner, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser und Stadtrat Christian Pober teil.