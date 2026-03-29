Lenker (29) raste mit 184 km/h über A2 Südautobahn

Auf der A2 im Bereich Federaun wurde am 29. März ein 29-jähriger Lenker mit 184 km/h statt der erlaubten 100 km/h geblitzt. Sein Führerschein wurde abgenommen und er wird der BH Villach angezeigt.

Am 29. März sorgte ein 29-jähriger rumänischer Staatsangehöriger auf der A2 Südautobahn, Richtungsfahrbahn Italien, für Aufsehen: Bei erlaubten 100 km/h wurde er gegen 15.30 Uhr im Bereich Federaun mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h gemessen.

Polizei stoppt Raser: Führerschein weg

Die Polizei nahm ihm daraufhin den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt. Der junge Mann wird der Bezirkshauptmannschaft Villach angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 20:44 Uhr aktualisiert