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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Raser auf der A2
Der junge Lenker wird angezeigt.
Villach
29/03/2026
Führerschein weg

Lenker (29) raste mit 184 km/h über A2 Südautobahn

Auf der A2 im Bereich Federaun wurde am 29. März ein 29-jähriger Lenker mit 184 km/h statt der erlaubten 100 km/h geblitzt. Sein Führerschein wurde abgenommen und er wird der BH Villach angezeigt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Am 29. März sorgte ein 29-jähriger rumänischer Staatsangehöriger auf der A2 Südautobahn, Richtungsfahrbahn Italien, für Aufsehen: Bei erlaubten 100 km/h wurde er gegen 15.30 Uhr im Bereich Federaun mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h gemessen.

Polizei stoppt Raser: Führerschein weg

Die Polizei nahm ihm daraufhin den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt. Der junge Mann wird der Bezirkshauptmannschaft Villach angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 20:44 Uhr aktualisiert
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