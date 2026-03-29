Diese süßen Fellnasen warten auf ein liebevolles Zuhause

Zwei süße Hunde, und zwei Kater warten derzeit im Tierheim Villach auf ein neues Zuhause. Vor kurzem ist dem Tierheim ein Wellensittich zugeflogen, dieser freut sich, wenn ihn sein Besitzer abholen kommt.

Heute stellt dir das Tierheim Villach wieder ein paar seiner Schützlinge vor. Sie würden sich riesig über ein neues und vor allem liebevolles Zuhause freuen. Doch zuvor noch kurz zu einem entflogenen Wellensittich.

Wellensittich zugeflogen

Am 28. März 2026 ist in der Nähe vom Krämer in Villach/Treffen ein männlicher Wellensittich zugeflogen. Der kleine Vogel befindet sich nun im Tierheim Villach und wartet darauf, wieder nach Hause zu kommen. „Sollten Sie der Besitzer sein oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 04242/54125“, heißt es vom Tierheim.

©Tierheim Villach Der Wellensittich wartet auf seinen Besitzer.

Hunde „Yuko“ braucht eine klare, ruhige Führung

Mischling Yuko ist braun und kastriert. Er wurde am 19. Juli 2020 geboren und wartet im Tierheim auf Menschen, die bereits Erfahrung mit anspruchsvollen Hunden haben. Er braucht eine klare, ruhige Führung und ein stabiles Umfeld. Kinder oder andere Tiere sollten nicht im selben Haushalt leben, teilt das Tierheim mit. Er liebt ausgedehnte Spaziergänge und ist draußen gerne aktiv. Zuhause genießt er Ruhe und ausgiebige Kuscheleinheiten mit seinen Bezugspersonen.

©Tierheim Villach Yuko braucht eine klare, ruhige Führung und ein stabiles Umfeld.

„Theo“ wartet auf ein geduldiges Zuhause

Mischlingshund Theo ist schwarz-braun und wurde am 5. Jänner 2024 geboren. Er ist ein liebenswerter Hund und wartet im Tierheim sehnsüchtig auf ein geduldiges Zuhause. Aufgrund seiner Ängstlichkeit benötigt er Menschen mit viel Erfahrung im Umgang mit sensiblen Hunden. Theo meidet den Kontakt zu Menschen von sich aus, blüht jedoch im Zusammensein mit Artgenossen richtig auf und genießt es, mit ihnen zu spielen, teilt das Tierheim mit. Für Theo wird ein Zuhause bei hundeerfahrenen Personen gesucht, die ihm mit Ruhe und Verständnis die Zeit geben, Vertrauen aufzubauen. Ein gut eingezäunter Garten ist wichtig, damit er sicher und stressfrei seinen Bewegungsdrang ausleben kann.

©Tierheim Villach Theo wartet auf ein geduldiges Zuhause.

Der freundliche „Mr. Miau“

Mr. Miau ist ein schwarz-weißer Kater, kastriert und im Jahr 2023 geboren. Er wurde positiv auf FeLV und FIV getestet, informiert das Tierheim. Für Menschen oder andere Tierarten sind diese Viren nicht ansteckend – sie betreffen ausschließlich Katzen. Damit keine gesunden Katzen gefährdet werden, sollte Mr. Miau nur mit Katzen zusammenleben, die ebenfalls FeLV- und FIV-positiv sind, heißt es weiter. Zusätzlich ist Mr. Miau taub und kann keine Geräusche wahrnehmen. Er ist ein sehr freundlicher und menschenbezogener Kater, der Nähe sucht, gerne kuschelt und das Spielen liebt. Er versteht sich gut mit anderen Katzen und würde sich über passende, ebenfalls positiv getestete Katzenfreunde freuen. Ein gesichertes Zuhause mit Balkon wäre für ihn ideal, damit er sicher draußen sitzen und Vögel beobachten kann, ohne Gefahren ausgesetzt zu sein.

©Tierheim Villach Mr. Miau wartet im Tierheim Villach auf ein liebevolles Zuhause.

Der sensible „Joschka“

Der Kater Joschka ist weiß-schwarz, kastriert und im Jahr 2025 geboren. Er ist ein ängstlicher, sensibler Kater, der Menschen gegenüber noch sehr scheu ist und sich nicht anfassen lässt. Mit anderen Katzen versteht er sich gut, daher wäre eine freundliche Zweitkatze ideal. Außerdem wünscht er sich ein Zuhause mit Freigang.

©Tierheim Villach Joschka ist sensibel und etwas ängstlich.