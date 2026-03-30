Speisensegnung & Eierpeckturnier in Villach

Buntes Programm rund um Ostern gibt es wieder in Villach So gibt es am Karsamstag wieder die Speisensegnung am Wochenmarkt.

Am Karsamstag findet die Speisensegnung am Wochenmarkt statt. Danach wird zum Eierpeck-Turnier geladen. Hedi Preissegger lädt am Ostermontag wieder zum „Offenen Singen beim Egger Marterl“.

Speisensegnung und Eierpeckturnier

Der Ostersonntag fällt heuer bereits auf den 5. April. „Wer bei seiner Osterjause auf kulinarische Qualität aus der Region Wert legt, ist bei den Villacher Marktfieranten bestens aufgehoben“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober. Am Karsamstag, 4. April, findet um 10 Uhr die Speisensegnung mit Stadthauptpfarrer Richard Pirker am Wochenmarktgelände statt. Musikalisch umrahmt wird die Segnung vom Quartett des Finanzchores Villach. Im Anschluss wird es ab 11 Uhr beim Ostereier-Peckturnier spannend.

Offenes Singen beim Marterl

Für Liebhaber des Kärntner Liedes ist das Offene Singen beim Marterl in Egg am Ostermontag, 6. April (14.30 Uhr; bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt), ein Pflichttermin. Am Gretl-Komposch-Platz wird Hedi Preissegger – Tochter der Liederfürstin und, gleich wie ihre Mutter, langjährige Leiterin des Grenzlandchores Arnoldstein – durch das gesangliche Programm führen. „Ich lade sehr herzlich zur Speisensegnung am Wochenmarkt und zum Offenen Singen beim Egger Marterl ein. Es sind wunderbare Beispiele dafür, wie lebendig das Brauchtum in Villach ist“, sagt Stadtrat Christian Pober.