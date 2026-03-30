Anrainer macht Fotos: Mögliche Wolfssichtung bei Villach

Ein 5-Minuten-Leser meldete heute eine mögliche Wolfssichtung in St. Niklas an der Drau. Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald hat sich mit der Sichtung beschäftigt.

Ein 5-Minuten-Leser meldete sich heute bei der Redaktion mit Bildern einer möglichen Wolfssichtung in St. Niklas an der Drau, Villach Umgebung. Er meint: „Wir haben die Polizei informiert, da hier viele Kinder und Menschen unterwegs sind“. Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald hat sich mit der Sichtung beschäftigt.

Könnte ein Wolf gewesen sein

„Die Bilder, die mir der Mann zukommen lassen hat, sind sehr verschwommen. Anhand dieser kann man nicht eindeutig sagen, ob es ein Wolf ist. Aber aufgrund der Beschreibungen, kann man davon ausgehen, dass es ein Wolf war“, sagt Oswald exklusiv im Gespräch mit 5 Minuten. Der Jägermeister wartet auch noch auf Informationen der Polizisten, die vor Ort waren. Die mögliche Sichtung wird an das Land Kärnten für das Wolfmonitoring gemeldet.

©Leser | Eine mögliche Wolfssichtung… ©Leser | …gab es heute in St. Niklas an der Drau.

Einmalsichtung?

„Nun muss man schauen, ob das eine Einmalsichtung war, oder ob das Tier wiederkommt“, sagt Oswald. Die Jägerschaft vor Ort wird informiert und man beobachtet wachsam die Situation. „Menschen die dort leben, sollten bei Spaziergängen ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich ist ein Wolf für den Menschen nicht gefährlich, außer er fühlt sich bedroht“, rät der Experte.

Wie verhält man sich bei einer Wolfsbegegnung richtig?

Konflikte mit Wölfen sind derzeit bekannt. Der Mensch ist auch keine Beute für das Tier. Allerdings kann ein Wolf angreifen, wenn er keine Fluchtmöglichkeit hat, verletzt ist oder sich bedroht fühlt. Aber was ist das richtige Verhalten, wenn man einem Wolf wirklich begegnet? Oswald erklärt: „Auf jeden Fall soll man Ruhe bewahren. Stehenbleiben, ruhig mit dem Tier reden und dann langsam die Distanz vergrößern. Weglaufen, hektische Bewegungen und Schreien sieht der Wolf als Bedrohung an“. Generell wird er dann schnell flüchten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 10:55 Uhr aktualisiert