Frühjahrsputz und Gartensaison: ASZ Villach weitet Öffnungszeiten aus

Mit dem Start in die Gartensaison und dem Frühjahrsputz steigt auch das Abfallaufkommen. Das Altstoffsammelzentrum in Villach reagiert darauf und erweitert im April und Mai seine Öffnungszeiten.

Die ersten größeren Arbeiten im Garten stehen an, zudem will der Frühjahresputz gut geplant sein. Deshalb weitet das Altstoffsammelzentrum (ASZ) seine Öffnungszeiten im April und Mai aus. Silofolien können gratis abgegeben werden.

ASZ: Silofolien gratis und länger geöffnet

Wenn im Frühling die Gärten auf Vordermann gebracht werden und viele Haushalte den jährlichen Frühjahrsputz starten, fällt mehr Grünschnitt und Abfall an. „Um die Bürger:innen bei der Entsorgung zu unterstützen, erweitert das ASZ in der Drauparkstraße 2 im Frühling wieder seine Öffnungszeiten“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Das ASZ hat an Samstagen zwischen dem 11. April und dem 30. Mai von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Das Angebot gilt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Villach und der Marktgemeinde Treffen für Villacher und Treffner. Ein Meldezettel muss bei der Entsorgung vorgelegt werden. Bereits ab Anfang April können Landwirte ihre Silofolien wieder gratis im ASZ (zweite Einfahrt) abgeben. Das Angebot gilt bis Ende Mai und gilt für Personen aus Villach-Stadt. Tipp für Gartenfreunde: Vom 11. April bis zum 30. Mai erhält man im Recyclingzentrum der Saubermacher (Drauwinkelstraße 2) Bioerde um minus zehn Prozent.