Beim zweiten Termin der Preisschnapsen-Serie im Casino Velden trafen sich über 100 Teilnehmer zu spannenden Duellen am Kartentisch. Insgesamt wurden mehr als 7.000 Euro Preisgeld ausgespielt.

Mit großer Vorfreude wurde der zweite Termin der diesjährigen Preisschnapsen‑Serie im Casino Velden erwartet – am Sonntag, den 29. März, war es endlich so weit. 106 Teilnehmer folgten der Einladung und sorgten bereits ab dem Eintreffen für eine energiegeladene Atmosphäre im Turniersaal. Mit viel Spannnung wurde beim Wettkarteln von Beginn an beherzt gereizt, gestochen und gespielt – die Freude am gemeinsamen Turniererlebnis war deutlich spürbar. Wie gewohnt drehten sich die Entscheidungen um Asse, Zehner, Könige, Damen und Buben, jede Runde brachte neue Emotionen und packende Momente hervor.

Preisschnapsturnier im Casino Velden: 7.420 Euro ausgespielt

Aus vielen spannenden Partien gingen die drei Erstplatzierten hervor, die sich das Sieger-Preisgeld von 2.900 Euro teilten. Insgesamt wurden 7.420 Euro Preisgeld ausgespielt, was den Stellenwert und die Attraktivität des Turniers erneut unterstrich. Schnapserfans können sich für das Frühjahr noch folgenden Termin eintragen, bevor sich die Turnierserie in die Sommerpause verabschiedet und im Herbst wieder fortgesetzt wird: Am 14. Juni trifft sich die Schnapser-Community wieder jeweils ab 14 Uhr an den Spieltischen im Casino Velden.

Preisschnapsturnier im Casino Velden

Alle Teilnehmer können sich auch bei den nächsten Turnieren auf die Verlosung von Spielkapital freuen: Nach der 5. Spielrunde werden wieder 1 x 70 Euro, 1 x 140 Euro und 1 x 210 Euro in Jetons verlost. Der Eintritt ins Casino ist ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der jeweiligen Besuchs- und Spielordnung von Casinos Austria möglich. Ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis ist erforderlich.