Eishockey-Gala in Velden: Kärntens Sportfamilie feierte ihre Besten

Rund 250 Gäste feierten bei der Gala des Kärntner Eishockeyverbandes im Casineum Velden den heimischen Eishockeysport. Neben Ehrungen der Meisterteams stand vor allem das Engagement hinter den Kulissen im Mittelpunkt.

Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Sport und Politik waren auch zahlreiche Funktionäre, Spieler und Unterstützer vor Ort.

Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Sport und Politik waren auch zahlreiche Funktionäre, Spieler und Unterstützer vor Ort.

Am 28. März stand das Casineum Velden ganz im Zeichen des Kärntner Eishockeysports: Rund 250 Gäste folgten der Einladung des Kärntner Eishockeyverbandes und erlebten einen festlichen Abend abseits der Eisfläche. Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Sport und Politik waren auch zahlreiche Funktionäre, Spieler und Unterstützer vor Ort.

Gala des Kärtner Eishockeyverbandes 2026

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Ehrungen der Meisterteams der vergangenen Saison – von den Nachwuchsmannschaften bis hin zu den Titelträgern der Kärntner Ligen. Auch der Frauen- und Para-Eishockeysport wurde entsprechend gewürdigt. Darüber hinaus wurden im Rahmen eines Online-Votings die „Superstars“ des Kärntner Eishockeys ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde das große Engagement im Hintergrund: Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer tragen maßgeblich zur Entwicklung des Sports bei und standen bei der Gala im Fokus.