Villach gründet den „Club Miststück“- gemeinsam gegen den Müll

Mit einem ungewöhnlichen Namen ruft Bürgermeister Günther Albel den „Club Miststück“ ins Leben. Das Ziel: Gemeinsam die Stadt sauber halten – ein Müllstück nach dem anderen.

Der Frühling hält Einzug in Villach und in einem aktuellen Instagram-Posting findet Bürgermeister Günther Albel klare Worte für all jene, die ihren Dreck einfach liegen lassen, und präsentiert gleichzeitig eine Lösung: den „Club Miststück“.

So simpel sind die Regeln:

Jeden Tag ein Stück Mist aufheben.

In den nächsten Mülleimer werfen.

Egal ob Taschentuch, Kaugummipapier oder Zigarettenpackung.

Wenn nur 300 von uns mitmachen, sind das im Jahr rund 100.000 Stück Müll, die nicht in unserer Stadt herumliegen. Wenig Aufwand, große Wirkung“ Bürgermeister Günther Albel.

Reaktionen auf Social Media

Die Reaktionen unter dem Posting sind fast durchwegs positiv. Besonders der humorvolle Name sorgt für Begeisterung. Eine Userin kommentiert: „Genialer Clubname!“, während ein anderer User betont: „Ich mache das schon seit 13 Jahren – einfach, weil es mein Zuhause ist.“