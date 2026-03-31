Villacher Lokal schließt – Nachfolger gesucht

Es sollte ein Treffpunkt für das ganze Viertel sein, ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen. Doch nun ist der Traum vom „kleinen Wohnzimmer“ vorerst geplatzt.

Erst vor kurzem war noch von einer kurzen Pause die Rede – jetzt folgt der endgültige Abschied. Noch am 16. März machten die Betreiber Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. In einem Posting hieß es, man brauche eine kurze Pause und wolle am 30. März wieder aufsperren. Doch statt der geplanten Wiedereröffnung folgte nun die Botschaft auf Facebook. „Nach langem Überlegen haben wir uns nun doch entschieden, das Café nicht mehr zu öffnen“, lassen sie ihre Gäste wissen.

Suche nach einem Nachfolger läuft

Warum genau das Handtuch geworfen wurde, behalten die Betreiber für sich. Fest steht jedoch: Die Betreiber bedanken sich bei ihren Gästen für die „schöne Zeit“. Ganz verloren ist der Standort aber wohl nicht, denn man sei bereits „fleißig auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger“, der das Lokal in Zukunft weiterführen könnte.