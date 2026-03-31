Tennis-Legende Thomas Muster signiert Siegerbilder

Was für eine Ehre für die Silbersee Trophy 2026: Keine Geringere als die österreichische Tennis-Ikone Thomas Muster höchstpersönlich setzte nun ein starkes Zeichen für das Villacher Non-Profit-Turnier.

In entspannter Atmosphäre nahm sich die Legende Zeit, um die offiziellen Siegerbilder des diesjährigen Turniers zu signieren.

In entspannter Atmosphäre nahm sich die Legende Zeit, um die offiziellen Siegerbilder des diesjährigen Turniers zu signieren.

Die Silbersee Trophy steht seit Jahren für Fairness, Gemeinschaft und echte Leidenschaft für den Sport. Dass dieses Konzept auch echte Weltstars beeindruckt, bewies nun das Treffen mit Grand-Slam-Champion Thomas Muster. In entspannter Atmosphäre nahm sich die Legende Zeit, um die offiziellen Siegerbilder des diesjährigen Turniers zu signieren.

„Unglaublich nett und bodenständig“

Muster zeigte echtes Interesse an der Philosophie hinter dem Turnier und ließ sich im Detail erklären, wie das Event Jahr für Jahr Kunst und Sport verbindet. „Es ist eine außergewöhnliche Ehre, wenn eine Persönlichkeit wie Thomas Muster ein Non-Profit-Projekt auf diese Weise unterstützt“, freut sich Erich Petschnig, Erfinder , Entwickler und Organisator der Silbersee Trophy, gegenüber 5 Minuten.