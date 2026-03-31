Prozesstermin für Attentäter von Villach steht fest

Es war ein Tag, der Kärnten erschütterte: Am 15. Februar 2025 wurde in Villach ein Blutbad angerichtet. Nun steht der Termin für den Prozess gegen einen 23-Jährigen fest.

Der Angeklagte muss sich Ende Mai vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten, das wird in einer Aussendung berichtet. Die Anklage? Dem jungen Mann werden terroristische Straftaten zur Last gelegt. Mit einem Klappmesser wurden an jenem Tag im Februar 2025 ein Jugendlicher getötet und fünf weitere Menschen teils schwer verletzt. Laut Staatsanwaltschaft handelte der Angeklagte mit der Absicht, die Zivilbevölkerung im Namen der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ einzuschüchtern und das öffentliche Leben schwerwiegend zu stören.

Zwei Verhandlungstage angesetzt

Das Geschworenenverfahren ist für den 27. und 28. Mai 2026 jeweils ab 9 Uhr angesetzt. Verhandelt wird in den Sälen 10 und 29 des Landesgerichts Klagenfurt. Bis zu einem möglichen Schuldspruch gilt die Unschuldsvermutung.