Baumeistergewerbe in Villach insolvent

Baubranche in der Draustadt: Über das Vermögen eines Baumeisters wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen, das erst im Mai 2024 gegründet wurde, musste bereits den Betrieb schließen.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, belaufen sich die Verbindlichkeiten des Baumeisterbetriebs BMN – Bau GmbH aus Villach auf rund 662.500 Euro. Da die Aktiva lediglich bei etwa 71.000 Euro liegen, ergibt sich eine Überschuldung von knapp 591.500 Euro. Von der Insolvenz sind nach aktuellem Stand rund 30 Gläubiger betroffen, so in der aktuellen Aussendung.

Die Ursachen für das finanzielle Aus:

Als Gründe werden vom AKV genannt: Massive Anstiege bei Baukosten und Personalkosten sowie laufende Indexanpassungen verschlechterten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ein für Anfang 2025 geplanter Großauftrag verschob sich in den Sommer 2026. Die dafür bereits aufgebauten Personalkosten konnten durch die bestehende Auftragslage nicht mehr gedeckt werden. Projekte mussten vorfinanziert werden, die sich im Nachhinein als wirtschaftlich nicht mehr lukrativ herausstellten, so in der Aussendung.