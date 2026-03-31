ATRIO verliert Traditionsbetrieb: Friseursalon sagt Adieu

Am heutigen Dienstag, dem 31. März 2026, haben die Friseure im Villacher Salon „red level by Sturmayr“ ihre Kämme und Scheren ein letztes Mal niedergelegt. Nach 19 Jahren hat der Betrieb seine Türen im Obergeschoss des Einkaufszentrums ATRIO geschlossen. Center-Manager Richard Oswald bestätigte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass der Pachtvertrag ausgelaufen sei und vom Unternehmen nicht verlängert wurde. Es war seit der Eröffnung im Jahr 2007 Teil des Shoppingtempels und gehörte damit zu den langjährigsten Betrieben vor Ort.