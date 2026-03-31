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/ ©Stefan Fürtbauer
Ein Bild auf 5min.at zeigt fünf Frauen an einem Tisch. Sie halten Blechblas-Instrumente.
Marlene Kogler, Kerstin Gruber, Katharina Zeller, Sarah Schreiner und Anna Guggenberger sind „QuinTTTonic“.
Villach
31/03/2026
„QuinTTTonic“
#goodnews

Fünf Musikerinnen sorgen für frischen Wind im Congress Center

Von klassischen Werken, über Jazz und Austropop bis hin zu Eigenkompositionen: Das Blechbläserinnen-Quintett „QuinTTTonic“ tritt am kommenden Mittwoch, dem 8. April 2026, in Villach auf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Vier Instrumente, fünf Persönlichkeiten, fünf kreative Köpfe: Das Ensemble „QuinTTTonic“ ist am 8. April 2026 im Congress Center Villach zu hören. Die Blechbläserinnen kommen aus Oberösterreich, Niederösterreich sowie Kärnten und sind bekannt für ihre originellen Ideen und immer neuen Konzertkonzepte. Auch ihr aktuelles Programm soll das Publikum überraschen und berühren. Tickets gibt es bereits bei oeticket. Beginn ist um 19.30 Uhr.

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