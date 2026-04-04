Gerlitzen Alpe: Eine letzte Fahrt mit der Gipfelbahn

... ist noch bis zum 6. April 2026 möglich. Dann verabschieden sich die Gerlitzen Bergbahnen in eine vorübergehende Pause und beginnen zeitgleich mit dem Bau der neuen 10er-Gondelbahn "Kanzelbahn II".

Die Wintersaison auf der Gerlitzen Alpe in der Region Villach neigt sich langsam dem Ende zu. Noch bis 6. April 2026 laufen die Lifte, darunter auch die 4er-Sesselbahn zum Gipfel. Danach verabschieden sich die Betreiber in eine kurze Pause. Untätig bleiben sie währenddessen aber nicht – im Gegenteil. Nur einen Tag später – am 7. April – beginnt der Bau der „Kanzelbahn II“. 5 Minuten berichtete. Mehr dazu unter: Schneller am Gipfel: Baustart für die neue Kanzelbahn II steht fest.

Sessellift-Ära geht zu Ende

Der Sommersaison steht natürlich trotzdem nichts im Weg. Denn während der alte Sessellift der neuen 10er-Kabinenbahn weicht, laufen die Moser- und Pöllingerbahn. „Sie ermöglichen ab 30. Mai 2026 eine Auffahrt bis zur Pöllingerhütte“, versichern die Inhaber abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 19:04 Uhr aktualisiert