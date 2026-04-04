Neuzugang beim VSV: „Wird eine wichtige Rolle einnehmen“

„Julian bringt genau den Speed mit, den wir für unser Spiel brauchen. Sein Antritt und seine Endgeschwindigkeit sind auf einem sehr hohen Niveau, und genau das ist entscheidend für unser Forechecking“, äußert sich VSV-Headcoach Pierre Allard zur Offensiv-Verstärkung. „Wir wollen früh Druck auf den Gegner ausüben, Scheibengewinne erzwingen und schnell umschalten, dabei wird Julian eine wichtige Rolle einnehmen.“

182 Einsätze in der ICE Hockey League

Der Vorarlberger begann seine Laufbahn beim Dornbirner EC und sammelte anschließend in der Schweiz beim Rheinthaler SC erste Auslandserfahrung. Nach Stationen bei der RB Hockey Akademie und dem EC Bregenzerwald kehrte er zu den Dornbirn Bulldogs zurück. Auch spielte er für die Pioneers Vorarlberg in der win2day ICE Hockey League. Dort kann der Rechtsschütze bereits auf 182 Einsätze verweisen. Dabei erzielte der 184 Zentimeter große und 86 Kilo schwere Angreifer 16 Tore und bereitete weitere 27 Treffer vor.