Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Durch das schnelle Ausrücken konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden.
Velden
04/04/2026
Einsatz zu Ostern

Garagenbrand am Ostersamstag in Velden rasch unter Kontrolle gebracht

Am Ostersamstag verhinderte ein schneller Einsatz der Feuerwehren in Velden Schlimmeres bei einem Garagenbrand.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)

Am Ostersamstag schrillten um 8:12 Uhr die Sirenen, als die Einsatzkräfte zu einem Garagenbrand nach Velden gerufen wurden. Bereits während der Anfahrt rüstete sich ein Atemschutztrupp aus, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Unmittelbar nach der Ankunft am Einsatzort bezogen die Kräfte Position im Bereitstellungsraum, während sich der Atemschutztrupp am Sammelplatz einsatzbereit meldete.

Feuer eingedämmt und erfolgreich bekämpft

Durch das schnelle Ausrücken und des entschlossenen Eingreifen der örtlich zuständigen FF Velden konnte das Feuer rasch eingedämmt und erfolgreich bekämpft werden. Der Umstand führte dazu, dass der Atemschutztrupp sowie alle weiteren unterstützenden Kräfte nicht mehr aktiv in das Geschehen eingreifen mussten.

Mit voller Mannschaft vor Ort

„Ein besonderer Dank gilt auch unseren Kameraden der FF Kerschdorf, die selbst an einem Feiertag in kürzester Zeit mit voller Mannschaft einsatzbereit sind und so die Einsatzbereitschaft sicherstellen“, erklärte die Feuerwehr Kerschdorf/Velden im Nachgang des Einsatzes. Neben der FF Velden am Wörther See und der FF Kerschdorf waren zudem die Feuerwehren aus Augsdorf, Lind ob Velden und Rosegg vor Ort beteiligt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: