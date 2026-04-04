Schüsse in Villacher Park? Polizei bestätigt Zwischenfall
Ein Leser meldete gegenüber 5 Minuten Schüsse in Villach. Die Polizei konnte die Ursache jedoch bereits klären und gab nach dem Einsatz Entwarnung.
„In Villach hat es einen Polizeieinsatz gegeben“, mit diesen Worten meldete sich am Samstag ein Leser bei der Redaktion. In seinem Schreiben hieß es weiter: „Zwei Männer hantierten mit Waffen und schossen in Richtung Wasenboden, wo sich am Ostersamstag sehr viele Kinder und Erwachsene aufhalten.“
Polizei bestätigt Vorfall
Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten wurde ein Einsatz im besagten Bereich bestätigt, jedoch direkt Entwarnung gegeben. Demnach hantierten Personen auf einem Privatgrundstück mit einem Luftdruckgewehr. Mit dem Eintreffen der Beamten konnte die Situation rasch geklärt werden, wie Bezirksinspektor Werner Pucher gegenüber der Redaktion erklärte.