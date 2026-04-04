Schüsse in Villacher Park? Polizei bestätigt Zwischenfall

Ein Leser meldete gegenüber 5 Minuten Schüsse in Villach. Die Polizei konnte die Ursache jedoch bereits klären und gab nach dem Einsatz Entwarnung.

Gegenüber 5 Minuten wurde erklärt, dass es sich um ein Luftdruckgewehr handelte.

Gegenüber 5 Minuten wurde erklärt, dass es sich um ein Luftdruckgewehr handelte.

„In Villach hat es einen Polizeieinsatz gegeben“, mit diesen Worten meldete sich am Samstag ein Leser bei der Redaktion. In seinem Schreiben hieß es weiter: „Zwei Männer hantierten mit Waffen und schossen in Richtung Wasenboden, wo sich am Ostersamstag sehr viele Kinder und Erwachsene aufhalten.“

Polizei bestätigt Vorfall

Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten wurde ein Einsatz im besagten Bereich bestätigt, jedoch direkt Entwarnung gegeben. Demnach hantierten Personen auf einem Privatgrundstück mit einem Luftdruckgewehr. Mit dem Eintreffen der Beamten konnte die Situation rasch geklärt werden, wie Bezirksinspektor Werner Pucher gegenüber der Redaktion erklärte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 17:47 Uhr aktualisiert