Nach Osterfleischweihe fehlte Korb samt Inhalt in Villach

Nach der Fleischweihe am Villacher Wochenmarkt verschwand ein Korb mitsamt Inhalt. Die Besitzerin hofft zumindest auf die Rückgabe der handgestickten Tücher.

Eigentlich sollte es ein besinnlicher Vormittag am Villacher Wochenmarkt werden, doch für eine Familie endete die heutige Fleischweihe mit einer unangenehmen Überraschung: Als sie ihren Korb mit Osterfleisch und Reindling wieder mitnehmen wollte, war dieser spurlos verschwunden. In einer lokalen Facebook-Gruppe wandte sich die Betroffene nun an die Öffentlichkeit, um ein mögliches Missverständnis aufzuklären.

Ideeller Wert im Vordergrund

In ihrem Aufruf findet sie klare Worte: „Falls jemand zufällig einen Korb von der Fleischweihe am Villacher Wochenmarkt ‚adoptiert‘ hat – wir vermissen unseren sehr“. Dabei stellt sie unmissverständlich klar, dass der Verlust des kulinarischen Inhalts zweitrangig sei. Viel schmerzlicher wiege das Fehlen der persönlichen Beigaben: „Es geht um die selbstgemachten Tücher im Korb. Diese haben für uns einen deutlich höheren Wert als der Inhalt.“ Die vermissten Tücher sind mit Motiven wie Küken und Blumen verziert, zudem befand sich ein speziell besticktes Ostertuch im Korb.

Appell an den Finder

Ob es sich um eine Verwechslung oder eine bewusste Mitnahme handelt, bleibt offen. Die Besitzerin hofft jedenfalls auf eine unkomplizierte Rückgabe: „Sollte der Korb also irgendwo aufgetaucht sein, jemand ihn versehentlich eingepackt haben oder plötzlich ein schlechtes Gewissen einsetzen: Wir nehmen ihn sehr gerne wieder zurück“, heißt es abschließend in dem Posting.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 20:37 Uhr aktualisiert