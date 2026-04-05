Osterfeiertage: Diese Ausflugsziele rund um Villach haben schon offen

Kärnten zeigt sich am Ostersonntag von seiner schönsten Seite. Erneut soll die 20-Grad-Marke fallen. Perfekt für einen Ausflug im Freien. In der Region Villach bietet sich zum Beispiel der Affenberg Landskron an. Wie berichtet, hat dieser seit dem 28. April 2026 wieder geöffnet. Auch an Feiertagen. Innerhalb des 4,5 Hektar großen Freiland-Geheges könnt ihr dort rund 180 Japanmakaken hautnah erleben und zudem mit einem Besuch in der angrenzenden Adlerarena verbinden. Diese ist nur einen kurzen Fußmarsch entfernt und hat ebenfalls ab heute, dem 5. April 2026, wieder geöffnet. Neben einer 40-minütigen Flugschau gibt es dort auch eine Greifvogelpark, in dem die majestätischen Tiere aus nächster Nähe beobachtet werden können.

©Abenteuer Affenberg / Angela Stojan Der Affenberg Landskron hat auch über Ostern geöffnet.

Tierpark, Soccerzone und Familywald

Nur fünf Autominuten von Velden am Wörthersee entfernt liegt außerdem das zirka 30 Hektar große Areal des Tierparks Rosegg. Hier können Besucher spazieren gehen und über 300 Tiere entdecken – von Ziegen, Eseln und Lamas bis hin zu Steinböcken, Luchsen, Pfauen und Rehen. Wer es lieber sportlich mag, sollte wiederum zum Faaker See fahren. Auf über 38.000 Quadratmetern wartet Fußballgolf für die ganze Familie. In den Osterferien ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Also Sportschuhe an, Familie einpacken und ab in die Soccerzone. Der Kletterpark Familywald am Ossiacher See hat seit 28. März 2026 ebenfalls wieder geöffnet: Für Besuchern stehen täglich von 10 bis 18 Uhr insgesamt 14 spannende Parcours bereit. Zudem ist noch bis zum 6. April 2026 Skifahren und Snowboarden auf der Gerlitzen Alpe möglich.

©5 Minuten Die Wintersaison auf der Gerlitzen Alpe läuft noch bis einschließlich 6. April 2026.

Villacher Museen starten erst im Mai

Geschlossen haben hingegen noch das Museum der Stadt Villach, das Relief von Kärnten sowie der Stadtpfarrturm. Diese Ausflugsziele öffnen erst am 2. Mai 2026. Auch bei der Ossiacher See Schifffahrt müssen noch letzte Vorbereitungen getroffen werden. Der tägliche Linienverkehr startet am 1. Mai 2026.