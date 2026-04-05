Villachs Abwehr bleibt stabil: Vertrag mit Routinier verlängert

VSV-Verteidiger Thomas Vallant (30) wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Adler tragen. Das gab der Villacher Eishockey-Club am Ostersonntag bekannt.

Der EC VSV hat den Vertrag mit Thomas Vallant um eine weitere Saison verlängert. „Thomas ist für uns ein enorm wichtiger Spieler, weil er genau das verkörpert, was wir in unserer Defensive sehen wollen: Stabilität, Härte und Verlässlichkeit“, betont Geschäftsführer Martin Winkler. Der gebürtige Wolfsberger trägt bereits seit zwei Spielzeiten das Trikot der Adler.

Defensivanker des VSV

Mit seiner kompromisslosen Spielweise, seiner Erfahrung und seiner physischen Präsenz soll Vallant auch in der kommenden Saison eine zentrale Rolle in der Defensive der Villacher einnehmen. Winkler: „Gerade in engen Begegnungen ist er ein Spieler, auf den wir uns jederzeit verlassen können. Es freut mich sehr, dass er weiterhin Teil unseres Teams bleibt.“

Liga-Routinier

Der 30-Jährige genoss seine Ausbildung beim Erzrivalen in Klagenfurt; zählt inzwischen zu den erfahrensten Spielern der win2day ICE Hockey League. In bislang 15 Saisonen in der höchsten Spielklasse Österreichs absolvierte er insgesamt 627 Spiele und verbuchte dabei 28 Tore sowie 58 Assists (86 Punkte). Zudem konnte er im Laufe seiner Karriere bereits zwei Meistertitel feiern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 10:54 Uhr aktualisiert