Gemeinschaftliches Oster-Singen am Faaker See

Am 6. April 2026 wird beim Marterl in Egg wieder gemeinsam gesungen. Das offene Singen ist längst fester Bestandteil des Osterprogramms und lockt jedes Jahr etliche Musikbegeisterte an. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Es ist längst Tradition: Jedes Jahr findet am Ostermontag das offene Singen beim Marterl in Egg am Faaker See statt. Eine wunderschöne Gelegenheit, um die Kärntner Liedtradition hautnah zu erleben. Durch das gesangliche Programm führt Hedi Preissegger – Tochter der Liederfürstin Gretl Komposch und langjährige Leiterin des Grenzlandchores Arnoldstein. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung.