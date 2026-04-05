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/ ©Stadt Villach / Augstein
Ein Bild auf 5min.at zeigt Hedi Preissegger beim Offenen Singen am Ostermontag in Drobollach.
In Egg steht der Ostermontag ganz im Zeichen der Kärntner Liedtradition.
Egg am Faaker See
05/04/2026
Am 6. April
#goodnews

Gemeinschaftliches Oster-Singen am Faaker See

Am 6. April 2026 wird beim Marterl in Egg wieder gemeinsam gesungen. Das offene Singen ist längst fester Bestandteil des Osterprogramms und lockt jedes Jahr etliche Musikbegeisterte an. Beginn ist um 14.30 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

Es ist längst Tradition: Jedes Jahr findet am Ostermontag das offene Singen beim Marterl in Egg am Faaker See statt. Eine wunderschöne Gelegenheit, um die Kärntner Liedtradition hautnah zu erleben. Durch das gesangliche Programm führt Hedi Preissegger – Tochter der Liederfürstin Gretl Komposch und langjährige Leiterin des Grenzlandchores Arnoldstein. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung.

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