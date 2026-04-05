Sirenenalarm in Villach: Auto qualmte auf Parkplatz

Keinen ruhigen Ostersonntag hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Villach. Zur Mittagszeit wurden sie zu einem Parkplatz im Stadtteil Landskron alarmiert.

Am Ostersonntag ertönten die Sirenen in Villach. Wenig später rückten sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch die Polizei zum Parkplatz eines Baumarktes im Stadtteil Landskron aus. Der Grund: Im Inneren eines Autos hat etwas zu schmoren und in weiterer Folge zu brennen begonnen. Der Fahrzeugbesitzer griff zu einem Handfeuerlöscher; konnte so Schlimmeres verhindern. Nach gründlicher Nachkontrolle konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzten.

©Leserfoto Am Parkplatz eines Baumarktes in Landskron qualmte ein Auto.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert