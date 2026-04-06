Blutend festgenommen: Kärntner (31) schlägt eigene Mutter bewusstlos

Schreckliche Szenen sollen sich am Ostersonntag in Villach abgespielt haben. Ein 31-Jähriger soll seine Mutter und seinen Bruder niedergeschlagen haben.

Wie die Polizei berichtet, soll der 31-jährige Villacher am 5. April gegen 19.40 Uhr die Terrassentür seiner Mutter mit der Faust und mit einem Stuhl eingeschlagen haben, um ihn die Wohnung eindringen zu können. Nachdem ihm das gelungen war, dürfte er seine 53-jährige Mutter und seinen Bruder (32) bedroht und niedergeschlagen haben. Danach flüchtete er vom Tatort. Die 53-Jährige wurde nach Angaben der Polizei ins LKH Villach eingeliefert. Der 32-jährige Sohn gab gegenüber den Beamten an, nicht verletzt worden zu sein.

Villacher stark blutend gefunden

Die Polizei machte sich sofort auf die Suche nach dem Tatverdächtigen – mit Erfolg: Der Villacher konnte kurz vor 21 Uhr im Stadtgebiet von Villach festgenommen werden. „Aufgrund seiner stark blutenden Handverletzung, diese dürfte vom Einschlagen der Terassentür stammen, wurde er ebenfalls zur Wundversorgung in das LKH Villach eingeliefert“, so die Polizei. Im Anschluss wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht.

Angezeigt

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Drohung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden. „Gegen ihn wurde überdies ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen“, so die Polizei abschließend.