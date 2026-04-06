Darum kreiste heute Nacht der Hubschrauber über Villach

Mehrere Leser wunderten sich in der Nacht auf Ostermontag: Über Villach kreiste ein Polizeihubschrauber. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Keine ruhige Nacht hatte die Villacher Polizei vom Ostersonntag auf den Ostermontag. Zwischen Mitternacht und ein Uhr Früh ging nämlich ein Anruf ein: Eine Person meldete, Taschenlampen auf dem Dach der Arbeiterkammer-Bezirksstelle in Villach gesehen zu haben, wie die Polizei gegenüber 5 Minuten erklärte. Die Beamten nahmen den Hinweis ernst und rückten sofort zur Nachschau auf den Kaiser-Josef-Platz aus.

15 bis 20 Polizisten im Einsatz

Zu dem Gebäude hatten sie keinen Zutritt, weswegen andere Geschütze aufgefahren werden mussten. „Da wir von unten nicht aufs Dach sehen, haben wir mit dem Hubschrauber von oben runtergeschaut“, schildert die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten. Insgesamt standen rund 15 bis 20 Beamte im Einsatz. Glücklicherweise stellte sich der Anruf als „Fehlschuss“ heraus, wie die Polizei erklärt. Es konnten keine verdächtigen Aktivitäten rund um die Arbeiterkammer festgestellt werden.