Baustart auf der Gerlitzen: „Auf eine neue Ära am Berg“

"Hallo Zukunft": Kaum ist die Wintersaison auf der Gerlitzen vorbei, rollen schon die Bagger an. Heute wird mit dem Bau des Großprojekts "Kanzelbahn II" begonnen.

Eben noch war die Wintersaison auf der Gerlitzen in vollem Gange, nun stehen die Lifte still. Ruhig wird es am Berg jedoch nicht: Ab heute (6. April) wird auf der Gerlitzen nämlich fleißig gewerkelt und zwar am Bau der neuen 10er Gondel „Kanzelbahn II“. Die Gondel wird die Kanzelhöhe (1.440m) mit dem Gipfel der Gerlitzen (1.911m) verbinden.

„Hallo Zukunft“

Anlässlich des Baustarts erklären die Betreiber in den sozialen Medien: „Wir sagen auf Wiedersehen – dem Alten, den Erinnerungen, den Momenten. Und gleichzeitig sagen wir: Hallo Zukunft.“ Wer immer genau über den Baufortschritt am Berg informiert sein möchte, kann online ein Bautagebuch mitverfolgen. Dazu die Betreiber: „Wir nehmen euch mit – ganz nah dran, live dabei bei jedem Fortschritt. Auf das, was war. Auf das, was kommt. Auf eine neue Ära am Berg.“

Sommersaison gesichert

Die Sommersaison soll übrigens durch die Bauarbeiten nicht gefährdet sein. Denn während der alte Vierersessellift der neuen 10er-Kabinenbahn weicht, laufen die Moser- und Pöllingerbahn, die ab 30. Mai eine Auffahrt bis zur Pöllingerhütte ermöglichen, weiter. Mit der Kanzelbahn können Gäste außerdem wie gewohnt zur Erlebnisarena Kanzelhöhe fahren.