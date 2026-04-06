Nach 50 Einsätzen: Kärntner Bürgermeisterin sponsert Defibrillator

Bürgermeisterin Doris Liposchek übergibt den neuen Defibrillator an Hans-Martin Jauernig, der in seinem ersten Jahr als ehrenamtlicher First Responder bereits zu rund 50 Einsätzen gerufen wurde.

Bürgermeisterin Doris Liposchek übergibt den neuen Defibrillator an Hans-Martin Jauernig, der in seinem ersten Jahr als ehrenamtlicher First Responder bereits zu rund 50 Einsätzen gerufen wurde.

Wenn das Herz aufhört zu schlagen, entscheiden Minuten über Leben und Tod. Um die Sicherheit in der Gemeinde Wernberg zu erhöhen, hat Bürgermeisterin Doris Liposchek nun persönlich in die medizinische Erstversorgung investiert. Sie finanzierte aus ihren Verfügungsmitteln einen Defibrillator für den ehrenamtlichen First Responder Hans-Martin Jauernig.

Ehrenamt als Lebensretter

First Responder sind qualifizierte Rot-Kreuz-Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit bei Notfällen in der Nachbarschaft alarmiert werden. Ihr Ziel: Die Zeitspanne bis zum Eintreffen des Rettungswagens mit professionellen Sofortmaßnahmen zu überbrücken. Hans-Martin Jauernig, ein 36-jähriger Sanitäter und IT-Techniker, leistet diesen Dienst seit einem Jahr in Wernberg. „Ich werde im Notfall per SMS alarmiert“, schildert er seinen Alltag. Während er medizinisch top ausgebildet ist, fehlte seinem Einsatzrucksack bisher die technische Unterstützung durch einen Defibrillator.

„Jede Sekunde zählt“

Die Bürgermeisterin zögerte nicht lange, diese Lücke in der Ausrüstung zu schließen. Die Investition sieht sie als essenziell für die Sicherheit der Gemeindebürger an: „Insbesondere bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde“, begründet Liposchek. Dass der Bedarf für solche ehrenamtlichen Strukturen groß ist, belegt die Statistik des vergangenen Jahres. Jauernig blickt auf eine intensive Zeit zurück: „Innerhalb eines Jahres hatte ich bereits rund 50 Alarmierungen.“ Mit der neuen Ausrüstung ist der Ersthelfer nun noch besser für den Ernstfall gerüstet. Liposchek wünscht ihm für die kommenden Aufgaben viel Kraft, gibt aber auch einer Hoffnung Ausdruck: „Hoffentlich wird dabei der Defibrillator nur selten gebraucht.“