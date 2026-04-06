Nächtlicher Schadstoffeinsatz: FF Lind ob Velden beseitigte Ölspur

Die FF Lind ob Velden beseitigte am späten Sonntagabend eine Ölspur.

Einsatzkräfte der FF Lind ob Velden bei der nächtlichen Beseitigung von Schadstoffen auf der Fahrbahn.

Einsatzkräfte der FF Lind ob Velden bei der nächtlichen Beseitigung von Schadstoffen auf der Fahrbahn.

Ein nächtlicher Einsatz forderte am späten Sonntagabend die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lind ob Velden. Um 22:01 Uhr wurde die Wehr alarmiert, um eine gemeldete Ölspur im Raum Velden am Wörther See zu beseitigen.

Umweltschäden verhindert

Um Umweltschäden zu verhindern und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, wurde das ausgelaufene Betriebsmittel von den Einsatzkräften fachgerecht gebunden und die Straße anschließend gereinigt.