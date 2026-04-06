/ ©FF Lind ob Velden
Nächtlicher Schadstoffeinsatz: FF Lind ob Velden beseitigte Ölspur
Die FF Lind ob Velden beseitigte am späten Sonntagabend eine Ölspur.
Ein nächtlicher Einsatz forderte am späten Sonntagabend die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lind ob Velden. Um 22:01 Uhr wurde die Wehr alarmiert, um eine gemeldete Ölspur im Raum Velden am Wörther See zu beseitigen.
Umweltschäden verhindert
Um Umweltschäden zu verhindern und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, wurde das ausgelaufene Betriebsmittel von den Einsatzkräften fachgerecht gebunden und die Straße anschließend gereinigt.
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