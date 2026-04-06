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/ ©FF Lind ob Velden
Das Bild zeigt einen Einsatz der FF Lind ob Velden auf 5min.at.
Einsatzkräfte der FF Lind ob Velden bei der nächtlichen Beseitigung von Schadstoffen auf der Fahrbahn.
Velden
06/04/2026
Feuerwehreinsatz

Nächtlicher Schadstoffeinsatz: FF Lind ob Velden beseitigte Ölspur

Die FF Lind ob Velden beseitigte am späten Sonntagabend eine Ölspur.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Ein nächtlicher Einsatz forderte am späten Sonntagabend die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lind ob Velden. Um 22:01 Uhr wurde die Wehr alarmiert, um eine gemeldete Ölspur im Raum Velden am Wörther See zu beseitigen.

Umweltschäden verhindert

Um Umweltschäden zu verhindern und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, wurde das ausgelaufene Betriebsmittel von den Einsatzkräften fachgerecht gebunden und die Straße anschließend gereinigt.

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