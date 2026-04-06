Unfall in Annenheim: Frontalkollision zwischen Auto und Motorrad

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Ostermontag in Annenheim. Laut ersten Informationen kollidierte im Bereich eines Supermarkts ein Auto frontal mit einem Motorrad, weitere Infos folgen.

Am Ostermontag kam es im Bereich einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW.

Am Ostermontag kam es im Bereich einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW.

Am Ostermontag ereignete sich in Annenheim (Bezirk Villach-Land) ein schwerer Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich nahe eines Supermarkts kollidierten ein PKW und ein Motorrad frontal. Während Aufnahmen von Augenzeugen erhebliche Schäden an beiden Fahrzeugen zeigen, gibt es noch keine gesicherten Informationen zum Unfallhergang oder dem Zustand der Beteiligten. Die zuständige Polizeidienststelle war bislang nicht erreichbar, weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert