Suchaktion auf Social Media: Wer kennt die Villacher Weltenbummler?

Eine Reisende sucht via Facebook nach zwei Personen aus Villach, die sie beim Wandern in Peru getroffen hat. Trotz gemeinsamer Herkunft wurden vor Ort keine Kontaktdaten zwischen den Urlaubern ausgetauscht.

Eine zufällige Begegnung am anderen Ende der Welt beschäftigt derzeit die Kärntner Facebook-Community. Eine Reisende ist auf der Suche nach zwei Personen aus der Draustadt, die sie während eines Wanderurlaubs in Südamerika getroffen hat.

Vermisste Chance nach Gipfel-Treffen

Die Begegnung fand in Peru statt. Man unterhielt sich, freute sich über die gemeinsame Herkunft, doch im Eifer des Gefechts blieb eine wichtige Kleinigkeit auf der Strecke: der Austausch der Kontaktdaten. „Kennt jemand zwei Villacher, die gerade in Peru und Bolivien unterwegs sind? Sie sind insgesamt sechs Monate unterwegs, wir haben sie in Peru beim Wandern kennengelernt und uns richtig gefreut, mal wieder andere Österreicher zu treffen. Leider haben wir es verpasst unsere Daten auszutauschen“, heißt es im Posting.

Route führt nach Argentinien

Die Gesuchten sind laut den Schilderungen etwa 25 bis 30 Jahre alt und begeisterte Wanderer. Nach ihrem Aufenthalt in Peru und Bolivien soll ihre Reise sie als Nächstes nach Argentinien führen. Trotz der spärlichen Informationen gibt sich die Kärntnerin optimistisch, die beiden Wanderfreunde wiederzufinden: „Namen haben wir leider vergessen. Aber so groß wäre Villach ja nicht.“

Spekulationen in der Community

In den sozialen Netzwerken wird bereits fleißig gerätselt und geteilt. Ob die Suche von Erfolg gekrönt ist, bleibt abzuwarten. Gegenüber 5 Minuten gab es auf eine Anfrage bei der Verfasserin des Beitrags bislang noch keine Rückmeldung zu weiteren Details.